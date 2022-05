Isabel Figueira posa de biquíni em Marraquexe: “Poderosa”

Isabel Figueira posou, esta terça-feira, 31 de maio, de biquíni durante as férias em Marraquexe, Marrocos. Os internautas encheram as redes sociais com elogios.

A apresentadora, de 41 anos, mostrou que a idade é só um número ao publicar uma fotografia em biquíni preto no perfil de Instagram. A comunicadora captou-se no espelho da casa de banho.

“Bom dia”, escreveu, em francês.

“Estás linda”, “Poderosa”, “A portuguesa mais linda”, “Maravilhosa” e “Corpaço” foram alguns dos elogios dos fãs que apareceram, rapidamente, na secção de comentários da publicação.