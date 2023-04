Isabel Figueira revela análises ao tumor: “A minha luta acabou”

Depois de ter sido operada recentemente a um tumor no ovário esquerdo, Isabel Figueira partilhou as boas notícias com os seguidores.

Isabel Figueira acaba de revelar os resultados das análises que se seguiram à operação a um tumor.

“Olá, é com enorme ALEGRIA que comunico que a minha luta acabou. Recebi há pouco o resultado das análises que foram todas positivas e o tumor benigno. Estou livre de mais um desafio que a vida me colocou”, começou por partilhar a atriz nas redes sociais.

“Estou feliz, muito feliz, já chorei muito de felicidade e de alívio. Finalmente, depois de dias muito difíceis, posso estar de cabeça limpa perto dos meus sem medo e incertezas”, assegurou,

“Esta batalha está vencida, mas a nossa saúde precisa de uma constante atenção e nunca a podemos descurar. Por isso, lembrem se que amanhã pode acontecer a um de vocês e se forem a tempo faz toda a diferença. Por favor façam os vossos exames de rotina. Muita força para quem está no processo”.

“Agora vou voltar a esta bolha bonita de amor com os meus e celebrar a vida (…) Um obrigada enorme aos meus amigos e à minha família que é tão importante para mim em especial ao Luis pelo amor, carinho e dedicação diária que teve comigo. Obrigada, também, a todos vocês por terem estado aí com mensagens tão bonitas diariamente que me comoveram e encheram o meu coração. Muito grata do vosso carinho e respeito”, rematou Isabel Figueira.