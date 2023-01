Isabel Figueira revela que já foi assediada por fãs: “Tentaram arrancar-me a t-shirt”

Isabel Figueira marcou presença no programa “Em Família”, na TVI, transmitido aos sábados, como comentadora, e revelou ter vivido um momento mais complicado com três fãs.

A intérprete, juntamente com António Bravo e Lili Caneças, estava a comentar o caso de Tiago Aldeia que, recentemente, confessou ter de lidar com uma fã que pensa ser casada com ele.

Durante a conversa, a também DJ contou que uma experiência mais desagradável que viveu com fãs.

“Uma vez fui fazer uma presença e tive três rapazes que me tentaram arrancar-me a t-shirt. Arrancar, tirar a t-shirt literalmente”, disse. “Eu tenho fãs que são um amor, que me sabem muito bem as mensagens e os vídeos que fazem”, acrescentou.