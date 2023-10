Isabel Figueira sobre susto de saúde: “Foram dias absolutamente devastadores”

Este ano, Isabel Figueira realizou uma cirurgia para remover um tumor no ovário esquerdo. A apresentadora contou mais sobre essa experiência.

Rita Ferro Alvim recebeu Isabel Figueira no seu podcast, “N’A Caravana”. Durante a conversa, a apresentadora foi questionada sobre o susto de saúde que apanhou este ano e a reação dos filhos: Rodrigo, de 17 anos, e Francisco, de dez.

Isabel, que teve de ser submetida a uma cirurgia para retirar um tumor no ovário esquerdo, começou por contar: “O Francisco não. Mesmo falando disto publicamente, ele não tem acesso a uma data de coisas. Ele não sabe que eu tive um tumor”.

“O Rodrigo sim e reagiu da maneira como um adolescente reage. Via-me no sofá, punha a cabeça no meu colo, de tristeza. No dia em que fui operada, o Francisco foi para o pai. Até ao resultado sair, ele não veio”, relembrou.

Após a cirurgia, o tumor foi para análises e durante esse tempo, a apresentadora “chorava sozinha muitas das vezes”. “Sou muito católica, uma das coisas que anda sempre comigo é um terço, rezei todos os dias para que nada me acontecesse. Tentei relativizar”.

Contudo, após “18 dias absolutamente devastadores”, o resultado veio: o tumor retirado era benigno. “Chorei como se não houvesse amanhã. O Luís [o namorado] ligou aos nossos amigos. Tínhamos 50 pessoas à noite em casa a comemorar e eu a chorar a dizer ‘amo-vos muito, obrigada por estarem na minha vida. Vamos celebrar a vida. Cuidem também de vocês’”, contou.