Isabel Silva fala da saída da TVI: “Não me chateei com a Cristina”

Isabel Silva comentou, pela primeira vez, a saída da TVI. Em entrevista ao programa “Maluco Beleza”, de Rui Unas, “Belinha” garantiu que não abandonou o canal chateada com Cristina Ferreira.

Depois de, há algumas semanas, ter anunciado a saída da TVI – por não ter aceitado continuar num novo projeto, como a N-TV noticiou -, Isabel Silva revelou a Rui Unas os motivos da saída da estação de Queluz de Baixo.

“Guardo um profundo carinho pela TVI. É por eu gostar de televisão e por querer continuar em televisão que eu decidi fechar um capítulo”, contou no programa “Maluco Beleza”.

“Este é um ano de profunda transformação que pode ter tanto de assustador, como ao mesmo tempo de magnífico”, frisou, mas Isabel Silva diz-se “tranquila, serena e positiva”.

A saída da “Belinha”, como é conhecida no meio, foi ligada a Cristina Ferreira, mas a repórter desmente. “Não me chateei com a Cristina!”