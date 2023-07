Isabel Silva faz desabafo: “Esse desconforto impediu-me de correr”

A apresentadora Isabel Silva confidenciou nas redes sociais sobre o desconforto que tem sentido e que a tem impedido de correr.

Isabel Silva usou as redes sociais para fazer um desabafo com os seguidores sobre o desconforto e algumas dores que tem sentido ultimamente.

A apresentadora da RTP1 é conhecida por ter um estilo de vida ativo e saudável e contou no Instagram que uma dor no joelho a impediu de correr, o que a levou a ficar triste.

Mais tarde descobriu que essa dor poderia ser derivada do elevado número de horas que passava a conduzir ou sentada em frente ao computador a trabalhar.

“Na semana passada senti um ligeiro desconforto na corrida perto do meu joelho. E esse desconforto, apesar de não chegar a causar dor aguda, impediu-me de correr. Confesso que comecei a ficar triste…”, afirmou.

“No entanto, uma das coisas que me traz alguma tranquilidade é tentar perceber o que está na causa desta tensão. Ela foi sentida na corrida, mas quando falei com o Paulo, o meu treinador de corrida, rapidamente percebi que a causa está na minha nova condição de ‘maratonista sedentária’. Ou seja, depois dos meus treinos, no meu dia a dia, passo muitas horas sentada em reuniões e as viagens em trabalho para o norte também não ajudam”, explicou.

A apresentadora também contou que tem feito exercício para ajudar na tensão do joelho. “Muitas das vezes, a vida está à distância de um alongamento e de uma prevenção. É um trabalho diário, mas é uma questão de hábito. E acho honestamente que temos de nos habituar a fazermos coisas que nos fazem bem… ao início pode custar e a preguiça falar mais alto… mas quando ‘se vira a curva’ e se sente o benefício…. não há como não fazer”.