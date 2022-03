Isabel Silva prepara-se para lançar revista digital

Isabel Silva celebra, esta sexta-feira, o seu 34.º aniversário, mas foram os seguidores da apresentadora que receberam uma prenda: a revista digital Do Bem.

A apresentadora abraçou um novo projeto longe do pequeno ecrã. Desta vez, a profissional da TVI dá início a um projeto online, com a ajuda da agência de comunicação MAGG Agency.

Tal como se pode ver pelo vídeo promocional publicado pela comunicadora no InstaStories, ferramenta do Instagram, esta sexta-feira, às 12h45, irá saber-se mais sobre a revista digital Do Bem.

Em entrevista à secção de Lifestyle da Sapo, Isabel Silva confirmou que se trata de uma revista digital da sua autoria e que está muito feliz com o lançamento deste novo projeto profissional.

