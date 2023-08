Isabel Silva partilha o destino das férias. E é em África

Chegou a vez de Isabel Silva ir de férias. A apresentadora rumou até ao continente africano e pousou no Senegal, junto de uma amiga.

Sonhar acordado com as férias já terminou para Isabel Silva. Chegou a vez da apresentadora gozar uns dias de descanso. O destino? Um país no continente africano. Sozinha? Não, na companhia de uma amiga.

“Voei até ao Senegal. Quero só mergulhar, caminhar, sorrir e gargalhar”, começou por dizer, nas redes sociais, revelando o destino das suas férias.

“Eu e Helena Antónia, a minha amiga do coração. Primeira viagem juntas”, contou também, mostrando quem é a sua companheira de viagem.

“Boas férias, Belinha”, “Alegria contagiante”, “Continue sempre a sorrir! Boas férias” e “Aproveita muito” foram alguns dos comentários deixados na publicação da apresentadora.

Recentemente, Isabel Silva utilizou as redes sociais para sensibilizar os seus seguidores para um problema frequente: o excesso de lixo nas praias. A apresentadora mostrou-se a juntar ao movimento de recolha.