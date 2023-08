Isabel Silva sensibiliza seguidores: “Estive uma manhã a recolher lixo das praias”

Isabel Silva recorreu às redes sociais para sensibilizar os seguidores para um problema frequente. A comunicadora mostrou-se a recolher lixo da praia.

Existem várias iniciativas de norte a sul do país que têm como objetivo sensibilizar os cidadãos para um problema frequente – o excesso de lixo nas praias.

Isabel Silva recorreu às redes sociais para partilhar o momento em que decidiu juntar-se ao movimento. “Malta… vejam bem a quantidade e variedade de lixo que eu encontrei no mar e na areia!”, começou por escrever.

“O Paulo e o Humberto são meus amigos e, pela sua ligação pessoal e profissional ao mar e praias, têm por hábito juntarem-se aos fins-de-semana para fazerem precisamente isto: fazem-no por eles, mas também para sensibilizar quem convive com eles. E eu aproveitei que estava no norte a passar uns dias de férias com os meus pais, pedi-lhes para me juntar, para sentir de perto esta realidade… que eu só conhecia pelo que lia ou via nas redes sociais. Estive uma manhã a recolher lixo das praias”, continuou.

“São 12 milhões de toneladas de plástico que entram anualmente nos oceanos. E este plástico demora entre 400 a 1000 anos a decompor-se (na verdade apenas se divide em fragmentos)”, relembrou.

“Não custa nada ter a Casa limpa. Bora lá avisar/alertar de novo os que vivem connosco. É que a Casa não é só dos que sujam: é de todos”, concluiu.