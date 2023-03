Isabel Silva sobre “Dança Comigo”: “Senti o meu corpo mais feminino”

Isabel Silva regressou ao pequeno ecrã para dançar e arrasar no “Dança Comigo”, na RTP1. O balanço foi o melhor.

Depois de ter sido uma das últimas concorrentes do programa de dança da estação pública, a comunicadora recorreu às redes sociais para se mostrar feliz com a participação.

“O Samba de Salão tem tanto de elegante como exigente. É um espetáculo de graciosidade, de pequenos detalhes que pedem uma forte intenção. Mas a verdade é que quando conseguimos entender e sentir esses movimentos, algo de mágico acontece. São precisos meses de dedicação para se conseguir mostrar ‘que não há sacrifício e que todos os movimentos são fluidos’”, começou por escrever.

“Mas com muita vontade de aprender e dedicação nos ensaios é possível chegar ao dia da festa e ter o peito orgulhoso e uma alegria sem fim. Eu adoro a forma como o Edgar Branco me ensina a ser mais graciosa. Nestes dias senti o meu corpo mais feminino… e o seu enorme potencial. Nós realmente fomos muito bem feitos. Com treino somos capazes de nos adaptar, evoluir e superar”, continuou.

“Olha o privilégio de estar assim vestida… olha só a oportunidade de me vestir como nos grandes shows e de usar uma maquilhagem cheia de purpurinas. No Samba senti-me uma princesa cheia de frescura e cheia de garra”, disse ainda.