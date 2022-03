Isabel Silva testa positivo à covid-19: “Perda súbita de paladar”

Isabel Silva testou positivo à covid-19 depois de ter estado em contacto com uma pessoa infetada. Por agora, o único sintoma da apresentadora é a perda de paladar.

A apresentadora, de 34 anos, alertou para o facto de ter contraído no novo coronavirus, referindo que a cada caso é único e os sintomas não são iguais em todas as pessoas. Até ao momento, a profissional da TVI está “serena e positiva”.

“Estou em casa há vários dias. Estou serena e positiva neste meu isolamento, depois de um contacto com um caso. O resultado do meu teste à covid-19 deu positivo, mas eu estou bem… tirando a perda súbita de paladar. Porém, o apetite continua cá”, revelou, no Instagram.

A médica de família de Isabel Silva tem acompanhado todos os dias a sua situação. “A minha médica de família está a olhar por mim e todos os dias liga-me para saber como estou. Porque, não duvidem, cada caso é um caso e os sintomas nunca são os mesmos de pessoa para pessoa”, acrescentou.

Apesar de estar isolada em casa, a comunicadora continua a manter a rotina. “Da minha varanda vejo o dia a nascer e continuo a despertar o meu corpo com exercícios de alongamento, mobilidade e concentração que o meu querido treinador Paulo Colaço me passa. Continuo ativa a desenvolver os meus projetos e a escrever-vos todos os dias na minha revista. Respeito a hora das refeições, hidrato-me, mantenho uma alimentação alcalina e agora, mais do que nunca, as idas à varanda são mais que muitas porque não vivo sem a sensação de liberdade que o contacto com o exterior me dá”, adiantou.

“Falo com os pais e tenho os melhores vizinhos do bairro que todos os dias passeiam o meu Caju. Por aqui, vou continuar e por aqui vou estar em contacto convosco a espalhar e a receber todo o amor e carinho de quem me quer bem. Estejam conscientes, cuidem de vocês, mas sejam positivos e alimentem a vossa luz”, concluiu.