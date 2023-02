Isabela Cardinali responde ao alegado romance com amiga

Isabela Cardinali respondeu, esta quarta-feira, 23 de fevereiro, ao alegado namoro com uma das melhores amigas.

Enquanto estava no cabeleireiro, a antiga concorrente da “Casa dos Segredos” aproveitou para responder às questões dos internautas. Entre as várias perguntas houve quem quisesse saber sobre o teor do relacionamento com a amiga Marta.

“Tu e a Marta namoram? Não é censura nem crítica esta questão”, pode ler-se na pergunta feita no InstaStories, ferramenta da rede social Instagram.

A antiga participante do “reality show” da TVI reagiu, rapidamente: “A Marta já tem o seu gostoso”.

Isabela Cardinali encontra-se solteira depois de ter terminado o casamento com Pedro Moreira, em agosto do ano passado.

Lembre-se que o ex-casal se conheceu na “casa mais vigiada do país” e, quando o programa terminou, os dois estiveram juntos durante vários anos.