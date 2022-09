Isabela Valadeiro conta tudo sobre o beijo picante a António Pedro Cerdeira

Isabela Valadeiro contou tudo sobre o beijo que trocou com o ator António Pedro Cerdeira depois de uma partida que correu mal nas gravações de uma novela.

A atriz, de 26 anos, esteve como convidada na rádio Mega Hits e participou na rubrica “Cala-te Boca”, com Conguito, Inês Nogueira e Teresa Oliveira. Durante o jogo, a intérprete revelou com que ator teve muita dificuldade em trabalhar.

“Tive muita dificuldade em trabalhar com o António Pedro Cerdeira. […] Ele é o rei das partidas e então é muito difícil trabalhar com ele, porque desconcentra imenso e eu sou daquelas que quando começa a rir dificilmente paro”, explicou.

De seguida, a artista lembrou uma brincadeira que correu mal: “Houve uma vez que o responsável dos adereços me deu um copo de vinho com piri piri no rebordo do copo e disse-me: ‘Isabela, por favor não te enganes porque este é para o Cerdeira’ e eu: ‘sim senhora, vou dar ao Cerdeira’. Dei ao Cerdeira e a cena era muito romântica, íamos falar de umas férias… Bebemos os dois”.

A profissional da SIC recordou que o colega de elenco não se desmanchou na cena. “O Cerdeira não desmanchou mas, no entanto, tínhamos que dar um beijo no final da cena. Ele beijou-me e eu fiquei com a boca a arder!”.

“Aquilo foi muito desconcertante, sobretudo porque o António não vacila. Então, é muito difícil contracenar com o António Pedro Cerdeira, mas é maravilhoso”, rematou Isabela Valadeiro.