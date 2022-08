Isabela Valadeiro diverte-se com Jani Gabriel no Algarve

Isabela Valadeiro mudou-se por estes dias para Vilamoura, no Algarve, para aproveitar as temperaturas quentes que se fazem sentir. A atriz conta com a companhia de Jani Gabriel.

Depois de ter ficado solteira recentemente, a intérprete, de 25 anos, está de férias no Sul do país com a amiga e apresentadora, de 31. As duas têm aproveitado para ir à praia e sair à noite.

Ao longo destes dias, a atriz tem partilhado vários momentos no Instagram. Num dos vídeos que partilhou no InstaStories, Isabela Valadeiro declarou-se à amiga: “Ela é muito linda. Gosto de loiras”.

Recorde-se que a intérprete e o também ator José Mata colocaram um ponto final na relação amorosa de forma “tranquila” e mantêm o “respeito” um pelo outro, tal como avançou, em julho, a revista “Caras”.

O ex-casal assumiu o namoro publicamente durante a Gala dos Globos de Ouro da SIC, há três anos. Desde então os artistas publicaram várias fotografias em conjunto nas redes sociais.