Isabela Valadeiro fala pela primeira vez sobre novo namorado: “Estou feliz”

A atriz Isabela Valadeiro falou neste domingo, pela primeira vez, sobre a relação com o novo namorado, o manequim Carlos Ferra.

Depois de juras de amor nas redes sociais, particularmente no Instagram, a atriz Isabela Valadeiro falou neste domingo, pela primeira vez, sobre a recente relação com o manequim Carlos Ferra, depois da separação do ator José Mata.

“O coração? O meu cardiologista diz que está bem”, começou por brincar neste domingo a intérprete, antes do início de mais uma gala dos Globos de Ouro, da SIC, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

“Ele fez anos e dei-lhe os parabéns nas redes sociais. Estou muito feliz, mesmo! Não quero resguardar a relação, partilho o que me apraz partilhar, estou muito feliz e acho que isso é visível”, acrescentou.

“Ele faz-me muito feliz e é fantástico viver assim. Não é o que nós todos queremos?”, rematou Isabela Valadeiro.

A atriz já partilhou alguns momentos com Carlos Ferra, particularmente quando o manequim celebrou mais um aniversário. “Parabéns para o homem mais doce”, escreveu Isabela Valadeiro numa partilha no perfil de Instagram.

A atriz comemorou, no início de setembro, 27 anos, e festejou no Alentejo, zona de onde é natural, rodeada de amigos e do namorado.