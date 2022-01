Isabela Valadeiro grava “Golpe de Sorte” no Alentejo

Isabela Valadeiro revelou nas redes sociais que está a gravar a nova temporada de “Golpe de Sorte” (SIC) no Alentejo.

A atriz partilhou no Instagram uma fotografia em biquíni na piscina “debaixo do sol alentejano” mas não está a desfrutar de dias de descanso. Isabela Valadeiro viajou até ao sul do país para mais um dia de gravações do projeto da SIC que integra.

“A fingir que não estou a gravar debaixo do sol alentejano”, escreveu a intérprete na legenda da publicação.

De recordar que a série protagonizada por Maria João Abreu regressou às gravações no dia 27 de maio, após os atores, produtores e equipa técnica serem testados à Covid-19, a 21, 22 e 24, apurou a N-TV.

O projeto já deveria ter arrancado há dois meses, com as novidades dos atores Martinho Silva ou Digo Carmona no elenco, mas o novo coronavírus fez adiar o projeto.

A série, recorde-se, conta a história de uma antiga feirante, papel de Maria João Abreu, que ganha o Euromilhões e é vítima de um esquema do próprio filho (Jorge Corrula) e da personagem interpretada por Dânia Neto.

