Isabela Valadeiro faz piada para celebrar o aniversário de José Mata

Isabela Valadeiro fez uma piada nas redes sociais para celebrar mais um aniversário do namorado, José Mata.

O ator completa, esta quinta-feira, 25 de fevereiro, 35 anos e, para assinalar publicamente a data, a atriz fez uma dedicatória no Instagram, ao publicar uma foto captada da televisão, mais precisamente do canal RTP Memória, que estava a transmitir um dos trabalhos do artista.

“Pode não querer dizer nada, mas a verdade é já estás na RTP Memória. Parabéns, meu amor”, pode ler-se na publicação, em brincadeira.

De recordar que o casal confirmou a relação na XXIV gala dos Globos de Ouro, em setembro de 2019.