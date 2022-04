Rendido a Isabela Valadeiro, José Mata posa para a atriz

José Mata posou para a fotografia captada pela namorada, Isabela Valadeiro. O ator surgiu de sorriso aberto, rendido à também atriz.

Os dois intérpretes têm estado a aproveitar o tempo livre para namorar e divertirem-se com outros amigos, Isaac Alfaiate e namorada, Inês Abrantes, tal como se pode ver pelo Instagram.

O clima de apaixonados entre José Mata e Isabel Valadeiro nota-se em cada publicação. No recente “post”, o profissional da SIC publicou um registo fotográfico recolhido pela companheiram que também trabalha na estação de Paço de Arcos.

“Pelojolhos do meu amor”, escreveu, em tom de brincadeira, José Mata.

Na terceira semana de julho, o casal de atores esteve a desfrutar de uns dias de descanso no Sul do país e instalaram-se no hotel Hilton Vilamoura As Cascatas Golf Resort & Spa, no Algarve.

