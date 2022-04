Isabela Valadeiro grava novela na piscina e mostra corpo sensual: “Isto também é trabalho”

Isabela Valadeiro e Manuela Couto estão a gravar a nova novela da SIC com o nome provisório de “Serra”. As duas atrizes mostraram-se no perfil de Instagram… na piscina.

Protagonizada por Sofia Alves, que regressa à ficção, e por António Pedro Cerdeira – que está no “ar” em “Nazaré”, no papel de “Nuno” -, “Serra” (nome provisório), passa-se no centro de Portugal e é a nova aposta de ficção da SIC.

Com a Serra da Estrela como pando de fundo, a trama conta também no elenco com as atrizes Manuela Couto e Isabela Valadeiro – que faz o terceiro projeto de seguida para a estação de Paço de Arcos, após as temporadas de “Golpe de Sorte” e “Terra Brava” -, que se mostraram a trabalhar… na piscina.

“Sim, estamos a trabalhar! E esta menina linda, é uma companhia maravilhosa! Obrigada”, escreveu Manuela Couto no perfil de Instagram, sem querer revelar aos seguidores de que novela se trata.

Isabela Valadeiro mostrou-se agradecida: “Gosto muito de ti, obrigada!”

Na página pessoal, a namorada do ator José Mata garantiu que, mesmo dentro de água, não pára para descansar: “Podem não acreditar mas isto também é trabalho!”

A excelente forma física da artista valeu-lhe o elogio da amiga e colega de profissão Bruna Quintas: “Ai, amiga, tu és muito linda!” exclamou a “Xana” da novela da noite da SIC “Terra Brava”.