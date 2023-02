Isabela Valadeiro revela lista de exigências para futuro namorado

Isabela Valadeiro voltou a confirmar que está solteira e confessou aquilo que procura num futuro companheiro.

A intérprete esteve à conversa com Joana Cruz, Daniel Fontoura e Rodrigo Gomes, no programa “Cara Podre”, na RFM, e revelou quais as características que um namorado deve ter.

“Tem de ter pelo menos 1,85 m, tem de ter sentido de humor… Tenho uma lista! Tem que ser honesto, tem que ser maduro, tem que ter disponibilidade emocional, tem que ser inteligente, interessado”, disse.

De notar ainda que a última relação conhecida de Isabela Valadeiro foi com o também ator José Mata. O relacionamento durou três anos.