Isabela Valadeiro sobre novo projeto na SIC: “Está a desafiar-me muito”

Isabela Valadeiro tem um novo desafio pela frente. A atriz estará no mais recente projeto da SIC e falou sobre a sua personagem.

A SIC está em preparativos para a nova novela do canal. A nova aposta da ficção nacional conta com um elenco extenso e com muitos nomes conhecidos. O que se sabe sobre este projeto é o regresso de Ângelo Rodrigues aos ecrãs e como personagem principal. Além do ator, Carolina Carvalho também tem um dos papéis principais.

Vários nomes já foram revelados, entre eles, Isabela Valadeiro. Nas redes sociais, a atriz falou sobre este novo desafio e a personagem que vai encarar.

“A preparar a minha ‘Inês Freitas’, esta personagem está a entusiasmar-me e a desafiar-me muito”, começou por contar.

“Espero que, quando chegar a vossa casa, gostem tanto quanto eu me divirto! Brevemente na SIC. Vou voltar aos textos que esta vai ser uma semana maravilhosa!”, concluiu.

No passado mês de julho, Isabela Valadeiro esteve a aproveitar de umas férias em Ibiza com a companhia do namorado Carlos Ferra.