Isabelle Drummond assaltada no Rio de Janeiro

Isabelle Drummond foi assaltada na noite de quarta-feira, 22 de outubro, enquanto passeava no Leblon, zona do Rio de Janeiro, com uma amiga.

Em comunicado, divulgado pela página “G1”, a assessoria da atriz revelou que “o carro, um Audi, não foi levado por conta da incapacidade dos ladrões de ligar o carro”.

Apesar do susto, ninguém foi agredido e todos estão bem. Os pertences roubados já foram recuperados: entre a lista, estava uma bolsa e um “necessaire” de uma marca de luxo, aparelhos da Apple e a chave do veículo.