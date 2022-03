Isaura desabafa sobre a luta contra o cancro

Isaura fez um desabafo, esta quinta-feira, sobre a luta contra o cancro que enfrenta. “A vida é uma coisa muito diferente daquilo que se vê nos nossos telefones”, relatou.

A cantora já tinha revelado publicamente que lhe tinha sido diagnosticado um cancro na mama no início do ano. Agora, a também compositora afirmou que a doença a tornou mais forte.

“Da sala de tratamento – Se me tivessem perguntado se queria ter cancro evidentemente que escolhia, assinava e lacrava o contrato de não ter. Quando penso sobre isto vem-me sempre à cabeça aquela cena do Scary Movie em que ela vai a fugir e se depara com e por esta ordem: uma banana, uma bomba, uma faca militar, uma faca de cozinha e uma pistola. Rio-me sempre como se tivesse ficado condenada à banana; do género, se escolhi fiquei claramente com a banana!” começou por comparar a intérprete no perfil de Instagram.

De seguida, Isaura elogiou as pessoas mais velhas que estão a passar pela mesma luta: “Preferia não ter cancro e não saber o nome de certos medicamentos. Mas no segundo em que jogo sozinha e na minha cabeça ao ‘Preferias’ também pondero que se esta fava não me tivesse calhado não saberia quão fortes as pessoas são. Mas fortes de verdade, na realidade!, não fortes na superfície epidérmica da palavra; fortes mesmo. E não falo de mim, falo das pessoas com o dobro e quase triplo da minha idade que me acenam do outro lado da sala porque sou sempre (ou quase sempre) a mais nova que por aqui passa”, contou.

A artista aprendeu muito com estas pessoas. “A vida é uma coisa muito diferente daquilo que se vê nos nossos telefones, é muito mais do que a curadoria com que vestimos os nossos feeds. A vida são estas pessoas rijas que se introduzem umas às outras com as maleitas – porque é isso que as une – e que passadas três frases se dão a conhecer com tanta comoção. Falam da terra onde cresceram, dos ofícios que aprenderam e dos planos que ainda hão de realizar. Aprendo muito só a observar”, confessou.

Lembre-se que Isaura ficou conhecida depois de vencer a edição o Festival RTP da Canção em 2018, como compositora do tema “Jardim”, interpretado por Cláudia Pascoal no certame.

