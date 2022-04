Isaura arranca nova etapa de tratamento na luta contra o cancro

Isaura arrancou, esta quinta-feira, uma nova fesa de tratamento na luta contra o cancro. A cantora começou a hormonoterapia.

A intérprete tem estado a lutar contra uma doença prolongada. Desde que recebeu o diagnótico, a artista partiolhou, no perfil de Instagra, com os seguidores diversos momentos desta batalha.

“Hoje começo um novo capítulo; o título podia ser uma expressão que o meu médico usa várias vezes. ‘Isto é uma corrida de fundo, não é uma corrida dos 100 metros’. Se tudo continuar a correr bem a quimioterapia já terá passado. A cirurgia já está também e agora, quase um mês depois, começo a esquecer-me dela. Ontem retomei a imunoterapia que já vinha fazendo e comecei hormonoterapia”, começou por informar.

Neste fase é Isaura quem conforta as pessoas que chegam para começar os tratamentos. “Agora, quando estou na sala de espera, os meus cabelos curtos e fortes sinalizam-me como alguém a quem fazer perguntas; sou eu quem esclarece as outras senhoras que ali chegam. E asseguro-lhes que tudo vai correr bem tal como me asseguraram a mim”, prosseguiu.

A artista confessou ainda que se sente como se tivesse dez anos outra vez. “Hoje começo a radioterapia e entregaram-me mais um cartão azul que espero ser o último. Sendo 100% sincera os cartões não me apoquentam! Sinto-me com dez anos outra vez a colecionar autocolantes ou carimbos”.

No final, a cantora agradeceu pelo o apoio que tem recebido. “Obrigada a todos vocês que estando desse lado do ecrã são parte fundamental deste meu caminho. Deixo também uma palavra de incentivo a quem está a viver uma situação semelhante. Encontramo-nos daqui a uns tempos para cortar a meta”.

