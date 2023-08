Isaurinha, filha mais nova de Cinha Jardim, está separada

Isaurinha Jardim, filha de Cinha Jardim, e Leonardo Mota trocaram alianças no dia 3 de setembro de 2022, mas a paixão chegou ao fim menos de um ano após o enlace.

Isaurinha Jardim, filha mais nova de Cinha Jardim, e Leonardo Mota casaram-se no dia 3 de setembro de 2022, mas o amor parece ter chegado ao fim. Apesar do enlace só se ter dado o ano passado, o casal já namorava há sete anos e são pais de uma menina, Maria da Graça.

“Eles já estavam juntos há bastante tempo, conheceram-se muito novinhos e a relação acabou por se desgastar”, contou uma fonte à revista “TV Mais”.

“Ela este ano veio cá para baixo sem o marido. Veio só com a filha e juntou-se à irmã, à família dela e às amigas. É sempre um grande grupo que se reúne nesta altura do ano no Algarve, mas o Leonardo não fez parte dele”, acrescentou, explicando que os elementos do casal decidiram rumar a destinos de férias opostos.

“É provável que nos próximos dias ela use as redes sociais para comunicar a separação”, garantiu a fonte.