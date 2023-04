“Isto é uma vergonha”: Goucha revolta-se contra obras paradas depois de abatimento de estrada

Manuel Luís Goucha revoltou-se neste fim de semana com as obras paradas na zona do seu monte alentejano, entre Monforte e Fronteira. “Vergonha”, referiu o apresentador da TVI.

Apaixonado pelo Alentejo e pelo monte que detém na região, Manuel Luís Goucha não ficou indiferente às obras que estão paradas na estrada nacional 243, que liga Monforte a Fronteira, depois das fortes chuvadas de novembro do ano passado.

Junto ao abatimento da estrada, Manuel Luís Goucha fez uma partilha com os seus seguidores, na qual não calou a revolta.

“Lembra-se das cheias de novembro, as cheias que destruíram muitas coisas no nosso país?”, começou por referir. “Olhe, nomeadamente a estrada nacional 243, que liga Monforte a Fronteira”, mostrou de seguida.

“A estrada ficou intransitável devido a todo este vão que abateu”, lamentou o apresentador da TVI, para lançar críticas. “Agora façamos contas: cheias de novembro, passaram dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril está a acabar. Meus senhores das Infraestruturas de Portugal: para quando o começo das obras nesta estrada? Isto é uma vergonha!”, rematou Manuel Luís Goucha.