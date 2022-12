Iury Mellany e Daniel Monteiro mostram-se felizes com o novo membro da família

Iury Mellany e Daniel Monteiro mostraram-se felizes com o novo membro da família. O casal apresentou a nova cadela aos seguidores.

Os dois ex-concorrentes do “Big Brother” (TVI) partilharam, no perfil da rede social Instagram, uma fotografia na qual aparecem com a cadela ao colo, admitindo que a vida ficou “mais feliz”.

“A nossa vida ficou mais feliz e a nossa família ficou maior”, começaram por salientar.

“Temos um novo membro na família, chama-se Snowy e é a samoiedo mais linda e perfeita que podíamos imaginar”, acrescentaram.