Iva Domingues diz adeus ao programa “É da Casa”: “Foram nove semanas bonitas”

Após nove semanas, o programa “É da Casa”, da TVI, terminou as emissões. Iva Domingues despediu-se do formato, referindo ter sido uma aventura “bonita”.

A apresentadora, de 46 anos, revelou, no perfil de Instagram, que o programa emitido aos domingos, às 12h00, chegou ao fim. A última transmissão do formato aconteceu no esta manhã.

“No último domingo do mês de aniversário da TVI vai para o ar o último ‘É da Casa’. Foram nove semanas muito bonitas”, escreveu a comunicadora, antes de o programa ir para o ar nas redes sociais.

De seguida, a profissional da estação de Queluz de Baixo fez questão de agradecer à equipa de técnicos que a acompanhou neste projeto. “Obrigada à equipa por esta viagem maravilhosa!”.

O público pode continuar a acompanhar o trabalho de Iva Domingues no programa das manhãs da TVI “Esta Manhã”, ao lado dos jornalistas Pedro Carvalhas, Sara Sousa Pinto e Susana Pinto e do apresentador Nuno Eiró.