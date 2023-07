Iva Domingues e Rita Ferro Rodrigues em jantar anual com as filhas

As apresentadoras Rita Ferro Rodrigues e Iva Domingues cumpriram tradição e fizeram o jantar anual com as filhas.

Se há tradição, é para ser cumprida. E Iva Domingues e Rita Ferro Rodrigues não deixaram passar a oportunidade.

Neste domingo, dia 23 de julho, as apresentadoras jantaram juntas. E não foram sozinhas. Acompanhadas das filhas, Rita e Iva cumpriram o “jantar anual” entre mães e filhas, no restaurante “Yakuza By Olivier”, em Lisboa.

Cinema e depois jantar. Foi este o plano de mães e filhas. Nas redes sociais, Rita Ferro Rodrigues partilhou um registo da refeição.

“E depois do cinema… jantar anual de mães e filhas que não pode faltar. Amigas”, lê-se na legenda da imagem na qual aparece Rita, ao lado da filha Leonor, de 21 anos, e Iva, ao lado da filha Carolina, de 20 anos.

Na caixa de comentários, podem ler-se elogios como “Elas estão tão grandes, o tempo voa e não damos mesmo por ela. Um beijinho para as duas bonecas”, 2As quatro muito lindas” e “Está tão bonita a foto”.