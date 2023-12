Iva Domingues e Rita Ferro Rodrigues juntam-se para jantar anual com as filhas

As apresentadoras Rita Ferro Rodrigues e Iva Domingues mantêm a tradição e mostraram-se a jantar com as filhas.

A tradição continua a ser mantida. Iva Domingues e Rita Ferro Rodrigues têm o hábito de realizar um jantar com as filhas e esta terça-feira, 19 de dezembro, o convívio voltou a acontecer.

Nas redes sociais, foram publicados registos do “jantar anual” entre mães e filhas, no restaurante “XXL By Olivier”, em Lisboa. Nas imagens surgem Iva Domingues e a filha Carolina, Rita Ferro Rodrigues e a filha Leonor.

“Presépio de Rainhas Magas. 21 anos disto. Jantar anual mães & filhas. Feliz Natal”, escreveu Rita nas redes sociais.

De relembrar que, mais cedo este ano, em pleno verão, o grupo juntou-se para mais um dos seus convívios, com direito a cinema e jantar.