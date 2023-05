Iva Domingues elogia trabalho de José Condessa: “Vai que é teu!”

Iva Domingues elogiou o trabalho de José Condessa na representação e o ator não ficou indiferente à partilha da apresentadora nas redes sociais.

José Condessa é um dos novos atores em destaque, não só no nosso país, como a nível internacional, como prova a participação no novo filme de Pedro Almodovar, “Estranha Forma de Vida”, e Iva Domingues elogiou o intérprete.

“Conheço o Zé Condessa há já alguns anos. Acompanho, atenta, a belíssima carreira que tem feito. O Zé é um caso sério de talento!”, escreveu a apresentadora nas redes sociais.

“No teatro, na televisão, no cinema, e agora no ‘streaming’, digo e repito: o Condessa é o melhor da sua geração. Um ator inteligente, trabalhador, muito intuitivo, sensível, bonito, bondoso e duma simpatia desconcertante! O Zé vai longe”.

“Tirei estas fotos com ele, por dois motivos: é oficial; estou a uma pessoa de conhecer o Pedro Pascal; e, mais importante; depois desta próxima quarta-feira, quando o Zé Condessa percorrer aquela Red Carpet no Festival de Cannes, na estreia mundial do seu novo filme, de Pedro Almodovar, ‘Estranha Forma de Vida’, ao lado do cineasta espanhol e na companhia do resto do elenco (Pedro Pascal, Ethan Hawk, Manu Ríos), já ninguém o apanha!”

“O Zé Condessa vai deixar de ser nosso, e vai passar a ser do Mundo. E ainda bem. Porque merece! Godspeed, Zé. Vai que é teu!”, rematou Iva Domingues.

José Condessa não ficou indiferente aos elogios da apresentadora. “Iva, obrigado pelas tuas palavras! Não é de hoje que temos este respeito mútuo e este carinho que sempre temos mantido e feito crescer. E é verdade que desde cedo, de uma forma ou de outra, sempre foste torcendo por mim e pelo meu trabalho, obrigado por isso. Um beijinho muito grande e parabéns também pela profissional de exceção que és! Sabes que não é para ficar bem”, assegurou.