Iva Domingues em isolamento depois de contactar com os infetados Mónica Jardim e “Ben”

A apresentadora do “Somos Portugal” entrou em isolamento após ter estado em contacto direto com dois profissionais que testaram positivo à covid-19: Mónica Jardim e “Ben”.

Mais uma “baixa” no programa “Somos Portugal”, dos domingos da TVI: depois de Mónica Jardim e Rúben Vieira – mais conhecido por “Ben” -, terem testado positivo ao novo coronavírus, Iva Domingues entrou, por prevenção, em isolamento, por te estado em contacto com os dois.

“Como já devem saber, a @mmjardim e o @camiaodobentvi testaram positivo à covid-19. Eu testei negativo”, começou por esclarecer este domingo Iva Domingues no perfil de Instagram.

“Estou sem sintomas e em isolamento profilático há sete dias. Assim me vou manter.

Se tudo correr bem, estarei de volta ao ‘Somos Portugal’, no próximo domingo. Bom trabalho para hoje, equipa! Vou estar a ver-vos aqui no meu sofá”, concluiu a repórter que se transferiu este ano do Canal 11 para a TVI.