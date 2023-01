Iva Domingues estreia novo programa na TVI

Iva Domingues estreou, esta sexta-feira ao final da tarde, o novo programa da TVI “Máquina da Verdade”.

A apresentadora, de 46 anos, tem um novo desafio na estação de Queluz de Baixo. Além do formato “Esta Manhã”, a comunicadora aventura-se agora com um programa depois do vespertino “Goucha”.

“A verdade liberta-nos! Hoje à tarde, logo a seguir ao ‘Goucha’, não percam a estreia da ‘Máquina da Verdade’”, escreveu.

Marta Gil, Pedro Teixeira, Cristina Ferreira, Ana Sofia Cardoso, Nuno Gama e Gonçalo Mello foram alguns das caras conhecidas que demonstraram o seu apoio à apresentadora em dia de estreia.

O público pode ainda ver Iva Domingues no programa “Esta Manhã”, ao lado de Pedro Carvalhas, Nuno Eiró, Sara Sousa Pinto e Susana Pinto.