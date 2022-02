Iva Domingues mostra-se com a “companheira de uma vida”

Iva Domingues recordou os “dias felizes”, nas redes sociais, ao mostrar-se numa fotografia inédita com Rita Ferro Rodrigues.

A apresentadora fez uma viagem no tempo e partilhou, no Instagram, uma fotografia antiga na qual surge ao lado de uma das melhores amigas e colega do Canal 11, Rita Ferro Rodrigues.

“Um grande #tbt sobre dias felizes, para começar a semana e o ano em bom, com esta companheira de uma vida”, escreveu Iva Domingues, na descrição da publicação.

https://www.instagram.com/p/B6-KzBxpvgu/

Foram vários os seguidores de Iva Domingues que deixaram elogios a ambas, na caixa de comentários da publicação, entre eles, Rita Ferro Rodrigues que não tardou em reagir à dedicatória.

