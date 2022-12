Iva Domingues passa Natal em Portugal com a filha

A apresentadora da TVI Iva Domingues recebe Carolina, que está nos Estados Unidos, nas festividades natalícias em Braga.

Depois de mais de seis meses separadas – Carolina está a estudar nos Estados Unidos -, Iva Domingues e a filha reencontram-se no Natal, em Braga, e a apresentadora da TVI confessa à N-TV que não aguentava mais a separação. “No Natal vem sempre ela cá. Eu tenho mais do que saudades dela… já me falta o ar! Tivemos juntas em junho passado”, lembra a comunicadora, que refere como as duas entram em contacto com um oceano a separá-las. “Falamos quase todos os dias por Facetime e agora tenho uma coisa muito fofa que é o ‘find my phone’, que me permite saber sempre onde ela está! Foi ela que instalou para a mãe não ficar preocupada”.

Iva Domingues garante que não se trata de uma app para seguir constantemente Carolina. “Às vezes, quando ela não atende, vou lá ver e percebo que está no campus da universidade e está tudo bem. É só uma forma de eu estar mais descansada”, garante.

Quanto ao Natal, passado em Braga, no Minho, “é super tradicional”: “Família, mesa, muitos primos, muitos tios – agora já não há avós, mas há primos de segunda e terceira geração. E há o bacalhau, rabanadas…”, refere, ao mesmo tempo que garante que põe a mão na massa. “Vou para a cozinha e ajudo a fazer tudo. Na casa de família estão homens e mulheres na cozinha, aliás, este ano é na casa do meu primo e é o que está mais tempo na cozinha”.

Mas há outra tradição bracarense que Iva Domingues não dispensa. “Não dispenso uma ida ao bananeiro, que é uma tradição bracarense. O bananeiro vem de há 30 anos é uma casa que vende bananas e que junta os amigos antes de começarem a comer. Brindavam com vinho da madeira e comiam uma banana. Isso começou com dez pessoas e, hoje em dia, juntam-se milhares de pessoas, que aparecem e desaparecem, parece uma flash mob!”.

Ali, Iva Domingues revê amigos de décadas. “Gosto de ir lá porque é ali que vejo aquelas pessoas uma vez opor ano. É muito giro”.

Visivelmente mais magra, a apresentadora conta o segredo de ter perdido alguns quilos. “Deixei de beber álcool e mudei o meu treino um bocadinho e levei um boost. Achei que estava com três/quatro quilos a mais e agora tenho personal trainer”.

Quanto à passagem de ano: “Vou estar cá, trabalho até sexta-feira no programa ‘Esta Manhã’. A minha filha está cá, portanto não me custa nada ficar cá”.

E um resumo de 2022? “Este ano nós, como fazemos informação, só me lembro do rebentar da guerra na Ucrânia, do drama que se seguiu, as mulheres iranianas, a questão do aborto nos Estados Unidos, as catástrofes… a nível de informação foi um ano muito intenso”.

Os desejos para 2023 são claros. “Quando ao próximo ano, o 23 é o meu número e quero esperar tudo de bom, a minha filha e eu nascemos nesse dia e é um número que sempre me acompanhou. Espero que seja um ano melhor do que este, mais calmo e com mais empatia”, remata Iva Domingues,