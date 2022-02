Iva Domingues junta-se a Rúben Rua no programa “Em Família” (TVI)

Iva Domingues vai juntar-se a Rúben Rua para a condução do programa “Em Família”, na TVI. A apresentadora vai ocupar o lugar de Maria Cerqueira Gomes que vai de férias.

A comunicadora do formato “Esta Manhã”, no qual conta com a companhia de Nuno Eiró, Sara Sousa Pinto, Pedro Carvalhas e Susana Pinto, vai assumir a apresentação do “Em Família”, no próximo sábado à tarde, tal como anunciou a TVI num vídeo promocional.

A profissional da estação de Queluz de Baixo ocupa, assim, o lugar de Maria Cerqueira Gomes, depois de Rúben Rua também ter desfrutado de um período de descanso em que passeou de barco com a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, Cristina Ferreira.

Aquando da ausência do apresentador, Maria Cerqueira Gomes contou com a companhia de Manuel Luís Goucha para conduzir o “Em Família”. Lembre-se que a dupla de comunicadores esteve à frente do programa “Você na TV!”, em 2019.