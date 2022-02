Iva Lamarão alerta para os perigos do mundo digital

Iva Lamarão alertou os seguidores para os perigo dos mundo digital. Isto porque a imagem que se passa nas redes sociais às vezes não retrata a realidade.

A apresentadora da SIC procurou dar a entender aos internautas que nem sempre as coisas são como estes as veem no Instagram e que, em muito dos casos, acontece o oposto da verdade.

“No ‘mundo perfeito’ do digital, uma fotografia mostra tão pouco o que nos vai na alma. Fui percebendo isso, a observar, ao longo dos anos. Às vezes sorrimos e estamos tristes. Outras vezes estamos sérios, parecemos tristes e o coração sorri honestamente com vontade”, começou por explicar, partilhando a sua experiência pessoal.

“No outro dia, a minha irmã dizia-me: ‘As tuas fotografias mostram tão bem o teu estado de espírito a cada momento, pelo menos para quem te conhece’. E são tão poucos os que nos conhecem de verdade”, afirmou Iva Lamarão.

No final, a comunicadora deixou uma mensagem de apelo: “Por detrás de cada imagem está uma pessoa com uma história que não conhecemos. Não julguemos os outros. Não julguemos os outros sobretudo pelo que vemos. Pelo que os demais nos contam. Uma imagem não conta a nossa história. Nunca conta”.

