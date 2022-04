Ivo Lucas publica primeira foto depois da morte de Sara Carreira

Ivo Lucas publicou, esta quinta-feira, 30 de junho, a primeira fotografia depois de a namorada, Sara Carreira, ter perdido a vida num acidente de viação na A1 em dezembro do ano passado.

O cantor mostrou-se, no perfil da rede social Instagram, ao lado do ator Ricardo Pereira numa imagem captada durante as gravações da segunda temporada da novela da “Amor, Amor”.

Este é o primeiro registo que partilha de si no InstaStories depois do acidente que tirou a vida à filha de Tony Carreira. Lembre-se que era o também ator que seguia ao volante do carro. Na altura, Ivo Lucas foi reencaminhado para o hospital com vários ferimentos.

Sobre a segunda temporada de “Amor, Amor”, sabe-se que Pedro Carvalho e Paulo Rocha não fazem parte do elenco. Em entrevista à N-TV, em maio, Paulo Rocha já tinha assegurado que estava fora do novo capítulo, abraçando uma série da RTP.

Além dos atores principais, o público vai poder assistir também à participação especial da cantora Romana. A artista fez questão de assinalar o momento das gravações no perfil de Instagram.

“Gratidão por todas as portas abertas e novos desafios a surgirem”, escreveu a cantora na legenda de um conjunto de fotografias em que aparece ao lado dos atores da trama Ivo Lucas, Rui Unas, Ricardo Pereira e Joana Santos.