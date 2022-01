Ivo Lucas retomará as gravações “assim que for possível”

Ivo Lucas vai retomar as gravações da novela “Amor, Amor” quando estiver recuperado. A garantia foi dada pelo diretor de Programas da SIC, Daniel Oliveira.

O ator Ivo Lucas está a recuperar em casa, depois do acidente de viação que sofreu há quase um mês e que vitimou a namorada, Sara Carreira. Esta quarta-feira, Daniel Oliveira abordou a situação do jovem intérprete, que participa na nova novela da SIC “Amor, Amor”.

“O ambiente que se criou na novela pode ser muito produtivo e útil para este momento dele. Tem cenas gravadas até ao episódio 49 ou 50, logo, a personagem não vai sofrer grande alteração”, disse Daniel Oliveira esta quarta-feira, em conversa com os jornalistas.

“Tenho estado em contacto permanente com ele e com a família. Retomará as gravações assim que for possível para ele”, concluiu o diretor de Programas da SIC.