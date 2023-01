Ivo Lucas revela que teve “vantagem” durante a sua participação em “A Máscara”

Ivo Lucas foi o grande vencedor da última edição do programa “A Máscara”, na SIC, e, em conversa com Fátima Lopes, fez uma confissão.

O cantor e ator, que vestiu a pele de “Vicking” no programa, foi um dos convidados de “Caixa Mágica”, no canal três, e acabou por confessar que teve uma vantagem no formato de entretenimento.

“Era um calor infernal… Hoje posso dizer isto: a minha máscara era a única que tinha uma ventoinha em cima para refrescar. Portanto, peço imensa desculpa aos outros concorrentes, eu tive uma vantagem. Mesmo assim ainda perdi três quilos”, contou.

O intérprete contou ainda que quando recebeu o convite ficou “muito tempo a pensar” e que sempre foi fã do formato.