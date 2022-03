Ivo Lucas sobe ao palco com Bárbara Bandeira: “Nunca vou conseguir descrever esta noite”

Ivo Lucas subiu ao palco durante o espetáculo de Bárbara Bandeira no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, para cantar com a amiga e artista.

O cantor foi um dos convidados de Bárbara Bandeira no concerto na capital. Depois da performance a dois, o artista recorreu ao perfil de Instagram para se mostrar rendido ao “amor presente naquela sala”.

“Nunca vou conseguir descrever esta noite e todo o amor presente naquela sala. Obrigado, Bárbara Bandeira”, confessou o intérprete que era namorado de Sara Carreira e seguia na viatura que se despistou na A1.

No final da atuação dos dois no Coliseu dos Recreios, antes de Ivo Lucas deixar o palco, o público gritou de forma persistente o nome do cantor, com Bárbara Bandeira de braços abertos.

O cantor foi, recentemente, constituído arguido por homicídio negligente de Sara Carreira. Depois de concluído o relatório final sobre o acidente que provocou a morte da filha de Tony Carreira, a 5 de dezembro do ano passado, a GNR entregou as conclusões ao Ministério Público de Santarém.