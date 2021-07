Ivo Lucas teve alta e já está em casa quase um mês depois do acidente

Quase um mês depois do acidente de viação que vitimou a namorada, Sara Carreira, Ivo Lucas teve alta e já está em casa.

Ivo Lucas recebeu alta do hospital de Santa Maria, em Lisboa, e já está em casa. O cantor e ator foi operado a um pulso nesta unidade de saúde depois de ter sido transportado do hospital de Santarém, onde recebeu os primeiros socorros na sequência do acidente de viação na A1, há quase um mês, que vitimou a namorada, Sara Carreira.

Recorde-se que Ivo Lucas era o condutor da viatura sinistrada, que não se terá conseguido desviar de um carro acidentado e, na sequência do choque, capotou várias vezes.

“O Ivo está a recuperar junto dos que mais ama. Não há muita gente que saiba que saiu do hospital porque ele prefere assim”, disse uma fonte à revista “TV 7 Dias”.

O ator da novela que a SIC que se prepara para estrear, “Amor, Amor”, poderá agora voltar a colaborar com o o Núcleo de Investigação de Acidentes de Viação da GNR de Santarém, que se encontra a reconstituir o acidente.

Depois do irmão e do filho, David Carreira, Tony Carreira reagiu, pela primeira vez, no início desta semana ao desaparecimento da filha. O cantor, que vai voltar aos palcos em abril do próximo ano no Olympia, em Paris, garante que não vai superar a perda.