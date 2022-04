Já está na estrada: Cristina Ferreira mostra o camião do Ben

Aí está o camião do Ben. A imagem foi revelada esta tarde por Cristina Ferreira, que faz questão de acompanhar o programa “Somos Portugal”, da TVI.

É a grande novidade do programa de variedades de domingo à tarde da TVI: Rúben Vieira, mais conhecido por Ben, que trocou a SIC pelo quarto canal, já tem o seu camião e o primeiro convidado foi o cantor Toy.

Antes da viagem, previamente gravada, começar e ser exibida, Cristina Ferreira partilhou esta tarde com os seguidores as primeiras imagens da famosa viatura.

“O camião do Ben quase a chegar. Hoje no ‘Somos Portugal’”, referiu a nova diretora de Ficção e Entretenimento do quarto canal.

“Tenho pelo ‘Somos Portugal’ um carinho muito especial. Há nove anos dava, juntamente com esta equipa, o pontapé de saída de um programa que tem sido companhia e festa de milhões de pessoas. E que orgulho tenho do Portugal popular e dos artistas que dão alegria a tantos. Estamos em Viana do castelo. Quem gosta vem, quem ama fica”, rematou Cristina Ferreira.

A apresentadora Isabel Figueira foi uma das seguidoras que reagiu ao “post” da “loira da Malveira” no perfil de Instagram: “Uau! Estou ansiosa por ver este novo formato! Força a todos! Vai ser um grande programa de certeza absoluta! Beijinhos para toda a equipa incrível do ‘Somos Portugal’.