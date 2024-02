Já nasceu a filha de Jéssica Antunes e Rui Figueiredo

Nas redes sociais, os pais babados, Jéssica Antunes e Rui Figueiredo, partilharam um registo com a recém-nascida Benedita.

A pequena Benedita, filha de Jéssica Antunes e Rui Figueiredo, já nasceu. A novidade foi dada pelos pais, através das redes sociais, onde surgem a posar com a recém-nascida ao colo.

“Benedita. 13.02.2024 – 14h25”, escreveram, com um emoji de coração rosa, na legenda da publicação.

Posteriormente, partilharam um vídeo da filha mais nova com o irmão, Isaac, de dois anos. “De todas as formas de amar, esta vai ser para sempre a minha preferida. Um dos momentos mais bonitos que já assisti foi-me proporcionado pelos meus filhos e isso não tem preço”, notou a ex-concorrente do “Big Brother”.