Já nasceu a filha de Tony Lemos, músico que morreu em outubro do ano passado

A filha do cantor Tony Lemos, Alice, já nasceu. A boa-nova foi partilhada pela mãe e companheira do músico desaparecido no ano passado, Marta Silva, nas redes sociais.

A bebé nasceu, este domingo, no Dia dos Namorados, tal como avançou a revista “TV 7 Dias”. Durante a gravidez, Marta Silva perdeu o companheiro, Tony Lemos, que foi encontrado morto em outubro do ano passado.

Este foi o primeiro fruto da relação entre Marta Silva e Tony Lemos. Lembre-se que o fundador do grupo Santamaria também foi pai de mais dois filhos, que nasceram durante um outro relacionamento.

Em entrevista a Manuel Luís Goucha na TVI, a irmã do cantor, Filipa Lemos, já tinha revelado que o irmão estava a viver uma depressão.

“O meu irmão começou a sofrer de depressão em 2017, aquando da separação dele. […] Não houve nenhum concerto em que ele não começasse o concerto a chorar”, lembrou a também intérprete, referindo que o seu irmão tinha “muita dificuldade em estar com outras pessoas”.