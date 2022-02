Já sabe o que Jessica Athayde vai fazer no primeiro dia do ano?

Pouco dada a festas e muito menos a ressacas no dia seguinte, a atriz da TVI quer começar 2020 com um passeio logo pela manhã, junto à praia.

Ano novo, vida nova mas, para Jessica Athayde, há coisas que não mudam, como a aversão a ressacas no dia a seguir às festas. Por isso, a atriz garante que se deitou cedo no “réveillon” e que nesta quarta-feira ia começar o dia a passear pela praia com o filho, Oliver, fruto da relação com o ator Diogo Amaral.

https://www.instagram.com/p/B6vSy6eh23_/

“O ano passado tinha este bezerro dentro da minha barriga num rooftop degradante no Mynmar, a ver toda a gente a beber até cair e eu sóbria, enjoada e irritada a ser obrigada a esperar pela meia noite. Nunca liguei à noite da passagem de ano, sempre achei uma desculpa de tudo custar o dobro, de nunca se conseguir um táxi para chegar a casa e uma ressaca monstra no dia seguinte. Porque começar o ano mal?”, questionou a atriz nas redes sociais.

“Este ano passo já com este gordinho cá fora, com intenções de agarrar o carrinho e ir aproveitar a primeira manhã do ano junto ao rio ou ao mar. A única coisa que peço para 2020 é saúde para mim e para os meus, que continuem ao meu lado aqueles que realmente são importantes e querem cá estar, concluiu Jessica Athayde no perfil de Instagram.