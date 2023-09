Já são 83 anos. Daniel Oliveira assinala aniversário do avô

Embora não tenha por hábito utilizar as redes sociais para publicações pessoais, Daniel Oliveira recorreu ao Instagram para assinalar o aniversário do avô.

Apesar de ser raro, Daniel Oliveira utiliza, por vezes, as redes sociais para fazer partilhas sobre a vida pessoal. Desta vez, o diretor de programas da SIC recorreu ao Instagram para assinalar o aniversário do avô.

“83 anos! Mestre, avô, amigo, tudo”, escreveu Daniel Oliveira na legenda de uma fotografia, onde surge ao lado do patriarca.

No passado mês de agosto, Daniel Oliveira demonstrou, também na conta de Instagram, o apoio ao primo, Diogo Salomão, que se encontra a jogar no Estrela da Amadora, clube no qual iniciou a carreira.

“O que sempre quis foi voltar ao Estrela, onde se estreou com seis anos, onde jogaram o tio e o pai (com quem ia todas as semanas ver os jogos da equipa principal) e poder ajudar o clube a voltar aos dias felizes”, referiu, na altura.