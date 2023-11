Já se conhece o próximo projeto de Filipa Nascimento

Nas redes sociais, a atriz Filipa Nascimento fez uma partilha na qual revelou o próximo projeto em que está inserida.

Desde que foi mãe, em 2022, Filipa Nascimento estava longe dos ecrãs. Contudo, a atriz já está envolvida num novo projeto e acabou por revelá-lo.

Nas redes sociais, partilhou uma fotografia na qual está “na personagem” e marcou o realizador Sérgio Graciano e a produtora Sky Dreams Entertainment, escrevendo “Homens de Honra”, que é o título da obra.

“Homens de Honra” é o próximo filme do realizador com a produtora, que depois terá uma versão em série para a RTP1. As gravações já tiveram início e a trama conta a história de duas personalidades portuguesas: Álvaro Cunhal e Mário Soares.

A história tem estreia prevista para o próximo ano e, além de Filipa Nascimento, conta com nomes no elenco como Mariana Monteiro, Joaquim Horta e Maya Booth.