Já se sabe quem são os nomeados aos Óscares de 2022

A gala dos Óscares tem data marcada para 27 de março, no Dolby Theatre, em Hollywood, a primeira desde 2018. Os nomeados para a 94ª edição foram anunciados e conta com o filme “O Poder do Cão” (Netflix), realizado pela neozelandesa Jane Campion, a liderar as nomeações em 12 categorias.

A seguir vem o filme “Duna” com dez indicações ao Óscar e “West Side Story” e “Belfast” com sete. Destaque ainda para o luso-canadiano Luís Sequeira que está nomeado para “Melhor Guarda-Roupa” pelo filme “Nightmare Alley – Beco das Almas Perdidas”, de Guillermo del Toro. O designer já tinha sido indicado em 2018 pelo filme “A Forma da Água”.

As longas-metragem indicadas para “Melhor Filme” deste anos são: “O Poder do Cão”, “Duna”, “Belfast”, “West Side Story”, “Não Olhem Para Cima”, “Licorice Pizza”, “CODA”, “King Richard: Para Além do Jogo”, “Conduz o meu carro” e “Nightmare Alley -Beco das Almas Perdidas”.

Para a categoria de “Melhor Atriz” os nomes deste ano são: Nicole Kidman pela participação em “Being the Ricardos”, Olivia Colman em “A Filha Perdida”, Kristen Stewart por “Spencer”, Jessica Chastain em “Os Olhos de Tammy Faye” e Penélope Cruz por “Mães Paralelas”.

Já para “Melhor Ator” os nomeados deste ano são: Andrew Garfield em “Tick, Tick … Boom!”, Will Smith em “King Richard: Para Além do Jogo”, Benedict Cumberbatch pelo papel em “O Poder do Cão”, Denzel Washington em “A Tragédia de Macbeth” e Javier Bardem por “Being the Ricardos”.

Para “Melhor Atriz Secundária” as nomeações foram para: Ariana DeBose em “West Side Story”, Kirsten Dunst no “O Poder do Cão”, Aunjanue Ellis em “King Richard: Para Além do Jogo”, Jessie Buckley pelo filme “A Filha Perdida” e Judi Dench em “Belfast”.

No que ao “Melhor Ator Secundário” diz respeito os nomes apontados para este ano são: Kodi Smit-McPhee em “O Poder do Cão”, Troy Kotsur em “CODA”, Ciaran Hinds pelo “Belfast”, Jesse Plemons em “O Poder do Cão” e J.K. Simmons em “Being the Ricardos”.

Os nomes indicados na categoria de “Melhor Realização” são: Jane Campion com o “O Poder do Cão”, Paul Thomas Anderson pelo “Licorice Pizza”, Steven Spielberg com “West Side Story”, Ryusuke Hamaguchi com “Conduz o meu carro” e Kenneth Branagh com “Belfast”.

Beyoncé recebeu ainda a sua primeira nomeação para “Melhor Canção Original” com “Be Alive” que faz parte do filme “King Richard: Para Além do Jogo”.