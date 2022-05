Jaciara Dias acusa Nuno Homem de Sá de querer fazer alianças no “Big Brother”

Jaciara Dias, a última expulsa do “Big Brother – Desafio Final”, na TVI, marcou presença no matutino “Dois às 10” e fez revelações sobre Nuno Homem de Sá.

Em conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, a empresária confessou que sofreu alguma pressão do concorrente para fazer uma aliança dentro da “casa mais vigiada do país”.

“Nem tudo o que acontece dentro da casa é realmente passado aqui para fora”, começou por explicar. “O Nuno foi uma pessoa pela qual, fora de casa, tive o maior respeito. Falámos algumas vezes”, disse ainda.

De seguida, a brasileira referiu que antes de entrar no “reality show” o ator tentou formar uma aliança consigo: “O que deixou o Nuno mais enfurecido foi o facto de o Nuno me ligar diversas vezes e me deixar diversas mensagens para saber se eu realmente ia estar no ‘BB’ para uma fazer aliança. Eu não faço aliança”.

Rapidamente o apresentador questionou qual foi a resposta de Jaciara ao que esta terá respondido: “Eu, umas três vezes, respondi ao Nuno que não estava disponível para vir para o ‘BB’. Não foi só a ele. Outros participantes também entraram em contacto. Eu sempre mantive a minha palavra de que não vinha”.

Jaciara Dias revelou ainda que Nuno Homem de Sá terá tentado criar uma aliança com outros concorrentes: “O Nuno chegou a dizer que já tinha falado com outras pessoas e que seria muito mais fácil se fizéssemos uma aliança.” “Eu não faria nenhum tipo de aliança”, frisou.

Recorde-se que Jaciara Dias e Nuno Homem de Sá têm estado envolvidos em algumas polémicas, algo que levou a que Frederica, companheira do ator, recorresse às redes sociais para o defender.